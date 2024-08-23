Форвард Вереса: Каждая победа - это положительные эмоции

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик прокомментировал разгромную победу над "Металлистом 1925" (4:0) в матче третьего предварительного этапа Кубка Украины, в котором он отметился голом.

"Прошла длинная передача со своей половины поля, защитник "Металлиста 1925" ошибся, я подобрал мяч, обыграл еще одного соперника и пробил в угол мимо голкипера.

Каждая победа - это положительные эмоции. Поэтому сейчас можно немного порадоваться. Но уже с завтрашнего дня нужно качественно восстановиться и подготовиться к игре с "Колосом", которая ждет нас уже в понедельник", - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.