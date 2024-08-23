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Форвард Вереса: Каждая победа - это положительные эмоции

Кубок Украины

Ровенчане разгромили "Металлист 1925" в третьем раунде Кубка

Форвард Вереса: Каждая победа - это положительные эмоции

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик прокомментировал разгромную победу над "Металлистом 1925" (4:0) в матче третьего предварительного этапа Кубка Украины, в котором он отметился голом.

"Прошла длинная передача со своей половины поля, защитник "Металлиста 1925" ошибся, я подобрал мяч, обыграл еще одного соперника и пробил в угол мимо голкипера.

Каждая победа - это положительные эмоции. Поэтому сейчас можно немного порадоваться. Но уже с завтрашнего дня нужно качественно восстановиться и подготовиться к игре с "Колосом", которая ждет нас уже в понедельник", - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

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Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков) Николай Гайдучик
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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