Иващенко: Надеюсь, что в 1/8 финала не придется встречаться с Динамо или Шахтером

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал, тренировали ли его подопечные пробитие 11-метровых накануне поединка третьего предварительного этапа Кубка Украины с "Колосом" (0:0, 5:4 пенальти).

"Я не буду оригиналом. Конечно, мы шлифовали удары с 11-метровой отметки, ведь на кону была путевка в 1/8 финала кубкового турнира, и поэтому надо было учесть каждую мелочь. Не исключено, что именно это и помогло нам быть более точными и вытянуть счастливый билет в футбольной лотерее - 5:4.

Хотя, на мой взгляд, "Оболонь" могла достичь желаемого еще в основное время, но не воспользовалась выходом один на один с вратарем "Колоса". Еще однажды союзником хозяев стала стойка. Но, как бы там ни было, главное, что мы прошли дальше.

Кого бы хотели в соперники в 1/8 финала? Одного представителя УПЛ мы уже прошли, поэтому нас не испугать. И все же будем надеяться, что удача нам улыбнется, и в следующем раунде не придется встречаться с "Динамо" или "Шахтером". Все же это гранды, а нам хочется продержаться как можно дольше", - сказал Иващенко.