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Иващенко: Надеюсь, что в 1/8 финала не придется встречаться с Динамо или Шахтером
"Оболонь" хочет продержаться в Кубке как можно дольше
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал, тренировали ли его подопечные пробитие 11-метровых накануне поединка третьего предварительного этапа Кубка Украины с "Колосом" (0:0, 5:4 пенальти).
"Я не буду оригиналом. Конечно, мы шлифовали удары с 11-метровой отметки, ведь на кону была путевка в 1/8 финала кубкового турнира, и поэтому надо было учесть каждую мелочь. Не исключено, что именно это и помогло нам быть более точными и вытянуть счастливый билет в футбольной лотерее - 5:4.
Хотя, на мой взгляд, "Оболонь" могла достичь желаемого еще в основное время, но не воспользовалась выходом один на один с вратарем "Колоса". Еще однажды союзником хозяев стала стойка. Но, как бы там ни было, главное, что мы прошли дальше.
Кого бы хотели в соперники в 1/8 финала? Одного представителя УПЛ мы уже прошли, поэтому нас не испугать. И все же будем надеяться, что удача нам улыбнется, и в следующем раунде не придется встречаться с "Динамо" или "Шахтером". Все же это гранды, а нам хочется продержаться как можно дольше", - сказал Иващенко.
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