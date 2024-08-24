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Капитан Вереса: В следующем раунде Кубка хочется сыграть с Карпатами или Буковиной
Богдан Когут - о матче с Металлистом 1925
nkveres.com
Голкипер и капитан "
"Это была наша лучшая игра в текущем сезоне. Если в первом тайме мы больше действовали в своем стиле: высоко прессинговали, использовали всю ширину поля, чтобы усложнить жизнь сопернику — после перерыва уже играли по результату, ведь выигрывали — 2:0.
Конечно, наши быстрые голы имели немалое значение, не исключено, что мы воспользовались несыгранностью харьковчан, цвет которых защищала целая группа новичков. Но это уже проблемы слобожан.
Скрывать не буду — приятно одержать первую победу в сезоне, тем более над амбициозным соперником, в составе которого преимущественно именитые исполнители. Надеюсь, что этот успех послужит для "Вереса" толчком, и мы постепенно наверстаем упущенное в чемпионате.
Что касается кубкового турнира, то следует в следующем раунде хочется померяться силами с "Карпатами" или "Буковиной". Почему? В свое время мне пришлось защищать ворота этих самобытных команд", - сказал Когут.
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