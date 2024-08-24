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Капитан Вереса: В следующем раунде Кубка хочется сыграть с Карпатами или Буковиной

Кубок Украины

Богдан Когут - о матче с Металлистом 1925

Капитан Вереса: В следующем раунде Кубка хочется сыграть с Карпатами или Буковиной

nkveres.com

Новина українською

Голкипер и капитан "Вереса" Богдан Когут поделился впечатлениями от победы на третьем предварительном этапе Кубка Украины над "Металлистом 1925" (4:0).

"Это была наша лучшая игра в текущем сезоне. Если в первом тайме мы больше действовали в своем стиле: высоко прессинговали, использовали всю ширину поля, чтобы усложнить жизнь сопернику — после перерыва уже играли по результату, ведь выигрывали — 2:0.

Конечно, наши быстрые голы имели немалое значение, не исключено, что мы воспользовались несыгранностью харьковчан, цвет которых защищала целая группа новичков. Но это уже проблемы слобожан.

Скрывать не буду — приятно одержать первую победу в сезоне, тем более над амбициозным соперником, в составе которого преимущественно именитые исполнители. Надеюсь, что этот успех послужит для "Вереса" толчком, и мы постепенно наверстаем упущенное в чемпионате.

Что касается кубкового турнира, то следует в следующем раунде хочется померяться силами с "Карпатами" или "Буковиной". Почему? В свое время мне пришлось защищать ворота этих самобытных команд", - сказал Когут.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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