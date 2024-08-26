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Тренер ФК Пробий – про ДТП с участием Поворознюка: Спросил только, жив ли он. Услышал: Жив, сейчас приедет на стадион

Кубок Украины

Пробий, в итоге, в серии пенальти обыграл Ингулец в Кубке Украины

Тренер ФК Пробий – про ДТП с участием Поворознюка: Спросил только, жив ли он. Услышал: Жив, сейчас приедет на стадион

t.me/povoroznuko

Новина українською

Главный тренер ФК "Пробий" Владимир Ковалюк рассказал, как во время матча Кубка Украины, в котором второлиговый клуб одержал победу в серии пенальти 2:2 (4:2), узнал о том, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в автомобильную аварию.

Читайте такжеПрезидент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО

– Президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в серьезную аварию на подъезде к Городенке. Как эта информация была встречена участниками матча?

– Я узнал уже в перерыве. Спросил только, жив ли. Услышал: "Жив, сейчас приедет на стадион". Слава богу, что все обошлось, потому что это с каждым может произойти. Машина – это только железо, ерунда, которую можно приобрести.

– То есть, Александр Поворознюк присутствовал на втором тайме матча?

– Да. Об этом даже люди у нас стадионы спрашивали. Несмотря на аварию и то, что он получил немного царапин, Александр Григорьевич общался и фотографировался с болельщиками.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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