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Тренер ФК Пробий – про ДТП с участием Поворознюка: Спросил только, жив ли он. Услышал: Жив, сейчас приедет на стадион
Пробий, в итоге, в серии пенальти обыграл Ингулец в Кубке Украины
t.me/povoroznuko
Главный тренер ФК "Пробий" Владимир Ковалюк рассказал, как во время матча Кубка Украины, в котором второлиговый клуб одержал победу в серии пенальти 2:2 (4:2), узнал о том, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в автомобильную аварию.
– Президент "Ингульца" Александр Поворознюк попал в серьезную аварию на подъезде к Городенке. Как эта информация была встречена участниками матча?
– Я узнал уже в перерыве. Спросил только, жив ли. Услышал: "Жив, сейчас приедет на стадион". Слава богу, что все обошлось, потому что это с каждым может произойти. Машина – это только железо, ерунда, которую можно приобрести.
– То есть, Александр Поворознюк присутствовал на втором тайме матча?
– Да. Об этом даже люди у нас стадионы спрашивали. Несмотря на аварию и то, что он получил немного царапин, Александр Григорьевич общался и фотографировался с болельщиками.
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