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Известно, когда состоится жеребьевка 1/8 финал Кубка Украины

Кубок Украины

В борьбу вступают лучшие клубы УПЛ

Известно, когда состоится жеребьевка 1/8 финал Кубка Украины

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/2025.

Как сообщает УАФ, процедура жеребьевки состоится 28 августа и начнется в 12:00.

В 1/8 финала примут участие 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона. Базовая дата матчей 1/8 финала – 30 октября.

Все участники 1/8 финала:

  • "Заря"
  • "Пробий"
  • "Виктория"
  • "Оболонь"
  • "Буковина"
  • "Карпаты"
  • ЮКСА
  • "Верес"
  • "Шахтер"
  • "Динамо"
  • "Полесье"
  • "Кривбасс"
  • "Александрия"
  • "Рух"
  • ЛНЗ
  • "Ворскла"
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог) Кубок Украины Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов) ЮКСА (Тарасовка) ФК Пробий
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