Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, когда состоится жеребьевка 1/8 финал Кубка Украины
В борьбу вступают лучшие клубы УПЛ
Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/8 финала
Как сообщает УАФ, процедура жеребьевки состоится 28 августа и начнется в 12:00.
В 1/8 финала примут участие 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона. Базовая дата матчей 1/8 финала – 30 октября.
Все участники 1/8 финала:
- "Заря"
- "Пробий"
- "Виктория"
- "Оболонь"
- "Буковина"
- "Карпаты"
- ЮКСА
- "Верес"
- "Шахтер"
- "Динамо"
- "Полесье"
- "Кривбасс"
- "Александрия"
- "Рух"
- ЛНЗ
- "Ворскла"
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