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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
В борьбу вступают лучшие по рейтингу клубы УПЛ
Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий
Сегодня, 28 августа состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25.
На этом стадии примут участие 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.
Победители 1/16 финала: "Заря", "Пробий", "Виктория", "Оболонь", "Буковина", "Карпаты", "Верес", "ЮКСА",
Лучшие клубы УПЛ: "Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Кривбасс", "Александрия", "Рух", "ЛНЗ", "Ворскла".
Базовая дата матчей - 30 октября.
Процедура жеребьевки начнется в 12:00. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ. Бесплатно в этой новости.
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины онлайн. Прямая видеотрансляция
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