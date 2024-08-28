Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция

Сегодня, 28 августа состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

На этом стадии примут участие 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Победители 1/16 финала: "Заря", "Пробий", "Виктория", "Оболонь", "Буковина", "Карпаты", "Верес", "ЮКСА",

Лучшие клубы УПЛ: "Шахтер", "Динамо", "Полесье", "Кривбасс", "Александрия", "Рух", "ЛНЗ", "Ворскла".

Базовая дата матчей - 30 октября.

Процедура жеребьевки начнется в 12:00. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ. Бесплатно в этой новости.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины онлайн. Прямая видеотрансляция