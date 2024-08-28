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Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины

Кубок Украины
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Базовая дата матчей - 30 октября

Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

28 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25.

На этой стадии приняли участие 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Базовая дата матчей - 30 октября.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины-2024/2025

"Виктория" - "ЛНЗ"
"Пробий" - "Буковина"
"Верес" - "Оболонь"
"ЮКСА" - "Александрия"
"Шахтер" - "Заря"
"Ворскла" - "Динамо"
"Полесье" - "Кривбасс"
"Рух" - "Карпаты"

Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины - изображение 1
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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