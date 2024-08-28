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Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины
Базовая дата матчей - 30 октября
Фото Павла Кубанова - УАФ
28 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25.
На этой стадии приняли участие 16 команд - восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона.
Базовая дата матчей - 30 октября.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины-2024/2025
"Виктория" - "ЛНЗ"
"Пробий" - "Буковина"
"Верес" - "Оболонь"
"ЮКСА" - "Александрия"
"Шахтер" - "Заря"
"Ворскла" - "Динамо"
"Полесье" - "Кривбасс"
"Рух" - "Карпаты"
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