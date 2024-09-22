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Любительскую команду из Львовской области оштрафовали на 25 тысяч гривен за оскорбление арбитра

Кубок Украины

Поведение болельщиков дорого обходится

Любительскую команду из Львовской области оштрафовали на 25 тысяч гривен за оскорбление арбитра

Фото - ФК Миколаїв

Новина українською

Любительский клуб ФК "Николаев" (Львовская область) заплатит в совокупности 30 000 гривен штрафа за события в матче с "Буковиной" (1:2) в рамках третьего раунда Кубка Украины.

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Коллектив из одноименного города заплатит 25 000 гривен за скандирование болельщиками нецензурных высказываний в адрес судей. Еще 5 тысяч придется заплатить за большое количество желтых карточек, трактуя это как "ненадлежащее поведение команды".

"Николаев" открыл счет в домашнем матче с "Буковиной" во втором тайме. Затем хозяева остались в меньшинстве, а черновицкая команда реализовала пенальти, после чего вырвала победу на шестой компенсированной минуте.

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Источник:
Миколаїв
Опубликовал: Александр Симченко
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