Любительскую команду из Львовской области оштрафовали на 25 тысяч гривен за оскорбление арбитра

Любительский клуб ФК "Николаев" (Львовская область) заплатит в совокупности 30 000 гривен штрафа за события в матче с "Буковиной" (1:2) в рамках третьего раунда Кубка Украины.

Коллектив из одноименного города заплатит 25 000 гривен за скандирование болельщиками нецензурных высказываний в адрес судей. Еще 5 тысяч придется заплатить за большое количество желтых карточек, трактуя это как "ненадлежащее поведение команды".

"Николаев" открыл счет в домашнем матче с "Буковиной" во втором тайме. Затем хозяева остались в меньшинстве, а черновицкая команда реализовала пенальти, после чего вырвала победу на шестой компенсированной минуте.