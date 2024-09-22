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Любительскую команду из Львовской области оштрафовали на 25 тысяч гривен за оскорбление арбитра
Поведение болельщиков дорого обходится
Фото - ФК Миколаїв
Любительский клуб ФК "Николаев" (Львовская область) заплатит в совокупности 30 000 гривен штрафа за события в матче с "Буковиной" (1:2) в рамках третьего раунда Кубка Украины.
Коллектив из одноименного города заплатит 25 000 гривен за скандирование болельщиками нецензурных высказываний в адрес судей. Еще 5 тысяч придется заплатить за большое количество желтых карточек, трактуя это как "ненадлежащее поведение команды".
"Николаев" открыл счет в домашнем матче с "Буковиной" во втором тайме. Затем хозяева остались в меньшинстве, а черновицкая команда реализовала пенальти, после чего вырвала победу на шестой компенсированной минуте.
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