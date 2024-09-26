Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Морозюк: Самые большие премиальные получил за матч, после которого Кополовец говорил: Кому молиться?
Это был полуфинальный матч Кубка Украины
скриншот
Экс-игрок сборной Украины и ряда клубов УПЛ Николай Морозюк рассказал, за какой из матчей в своей карьере получил самые большие призовые.
– Самая большая премия, которую получал за время футбольной карьеры?
– 55 тысяч долларов. Это за один поединок.
– Что это за матч был, если не секрет?
– Этот матч, где Миша Кополовец говорил: "Кому молиться?". "Карпаты" – "Металлург" Донецк. Мы вышли в финал
Напомним, что это был полуфинальный матч Кубка Украины 28 апреля 2012 года, в котором донецкий "Металлург", за который играл Морозюк, в серии пенальти обыграл "Карпаты" 0:0 (по пенальти 7:6). Интересно, что на 119-й минуте Николай тогда не реализовал пенальти.
Именно после того матча игрок "Карпат" Михаил Кополовец дал знаменитый флеш-комментарий ("Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою").
Популярное сейчас
- "Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо
- Сабо: Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет
- Травма Себальоса: спортивный врач озвучил возможные сроки возвращения
- Любительскую команду из Львовской области оштрафовали на 25 тысяч гривен за оскорбление арбитра
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО