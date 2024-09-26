Морозюк: Самые большие премиальные получил за матч, после которого Кополовец говорил: Кому молиться?

Экс-игрок сборной Украины и ряда клубов УПЛ Николай Морозюк рассказал, за какой из матчей в своей карьере получил самые большие призовые.

– Самая большая премия, которую получал за время футбольной карьеры?

– 55 тысяч долларов. Это за один поединок.

– Что это за матч был, если не секрет?

– Этот матч, где Миша Кополовец говорил: "Кому молиться?". "Карпаты" – "Металлург" Донецк. Мы вышли в финал Кубка Украины и попали в еврокубки.

Напомним, что это был полуфинальный матч Кубка Украины 28 апреля 2012 года, в котором донецкий "Металлург", за который играл Морозюк, в серии пенальти обыграл "Карпаты" 0:0 (по пенальти 7:6). Интересно, что на 119-й минуте Николай тогда не реализовал пенальти.

Именно после того матча игрок "Карпат" Михаил Кополовец дал знаменитый флеш-комментарий ("Ми в церкву ходимо перед каждою ігрою").