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Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
Матчи пройдут 29-30 октября
Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/8 финала турнира сезона-2024/2025.
Кубок Украины-2024/2025. 1/8 финала
29.10.2024
"Рух" (Львов) - "Карпаты" (Львов). Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00
30.10.2024
"Пробий" (Городенка) - "Буковина" (Черновцы). Городенка. Стадион "Пробий-Арена". 12:00
ЮКСА (Тарасовка) - "Александрия" (Александрия). Киев. УТК им. В. Банникова. 13:00
"Полесье" (Житомир) - "Кривбасс" (Кривой Рог). Житомир. Центральный стадион. 15:30
"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев). Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 17:00
"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск). Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00
"Верес" (Ровно) - "Оболонь" (Киев). Ровно. Стадион "Авангард". 18:00
"Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы). Место и время начала встречи будет названо позже после решения Сумской областной военной администрации.
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