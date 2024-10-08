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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины

Матчи пройдут 29-30 октября

Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Фото: ФК УАФ/Автор - невідомий

Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/8 финала турнира сезона-2024/2025.

Кубок Украины-2024/2025. 1/8 финала

29.10.2024

"Рух" (Львов) - "Карпаты" (Львов). Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00

30.10.2024

"Пробий" (Городенка) - "Буковина" (Черновцы). Городенка. Стадион "Пробий-Арена". 12:00

ЮКСА (Тарасовка) - "Александрия" (Александрия). Киев. УТК им. В. Банникова. 13:00

"Полесье" (Житомир) - "Кривбасс" (Кривой Рог). Житомир. Центральный стадион. 15:30

"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев). Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 17:00

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск). Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00

"Верес" (Ровно) - "Оболонь" (Киев). Ровно. Стадион "Авангард". 18:00

"Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы). Место и время начала встречи будет названо позже после решения Сумской областной военной администрации.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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