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Стало известно место проведения кубкового матча Виктория - ЛНЗ
Поединок пройдет 30 октября
Фото: ФК ЛНЗ
Матч 1/8 финала Кубка Украины "Виктория" - ЛНЗ состоится в Черкассах, сообщает пресс-служба "фиолетовых".
Игра пройдет 30 октября, как и большинство других поединков этой стадии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.
Согласно жеребьевке, поединок должен был пройти на домашней арене "Виктории". Но для проведения игры в Сумах необходимо было получить разрешение Сумской областной военной администрации.
В результате встречу перенесли в Черкассы. В Сумах и области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги из-за атак российских оккупантов.
"Кубковый 1/8 матч пройдет в Черкассах. Из-за ситуации с безопасностью в Сумской области "Виктория" пока не имеет возможности играть на стадионе "Юбилейный", - сказано в заявлении сумчан.
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