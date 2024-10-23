Стало известно место проведения кубкового матча Виктория - ЛНЗ

Матч 1/8 финала Кубка Украины "Виктория" - ЛНЗ состоится в Черкассах, сообщает пресс-служба "фиолетовых".

Игра пройдет 30 октября, как и большинство других поединков этой стадии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.

Согласно жеребьевке, поединок должен был пройти на домашней арене "Виктории". Но для проведения игры в Сумах необходимо было получить разрешение Сумской областной военной администрации.

В результате встречу перенесли в Черкассы. В Сумах и области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги из-за атак российских оккупантов.