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Стало известно место проведения кубкового матча Виктория - ЛНЗ

Кубок Украины
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Поединок пройдет 30 октября

Стало известно место проведения кубкового матча Виктория - ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

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Матч 1/8 финала Кубка Украины "Виктория" - ЛНЗ состоится в Черкассах, сообщает пресс-служба "фиолетовых".

Игра пройдет 30 октября, как и большинство других поединков этой стадии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.

Согласно жеребьевке, поединок должен был пройти на домашней арене "Виктории". Но для проведения игры в Сумах необходимо было получить разрешение Сумской областной военной администрации.

В результате встречу перенесли в Черкассы. В Сумах и области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги из-за атак российских оккупантов.

"Кубковый 1/8 матч пройдет в Черкассах. Из-за ситуации с безопасностью в Сумской области "Виктория" пока не имеет возможности играть на стадионе "Юбилейный", - сказано в заявлении сумчан.

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Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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