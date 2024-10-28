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Шурман рассудит матч Шахтер - Заря. Судейские назначения на 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины

Система VAR будет задействована лишь на двух поединках

Шурман рассудит матч Шахтер - Заря. Судейские назначения на 1/8 финала Кубка Украины

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/2025.

1/8 финала Кубка Украины

29.10.2024

"Рух" (Львов) - "Карпаты" (Львов).18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

30.10.2024

"Пробий" (Городенка) - "Буковина" (Черновцы).12:00. Арбитр - Михайлюк А.В. (Житомир),

ЮКСА (Тарасовка) - "Александрия" (Александрия).13:00. Арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий),

"Полесье" (Житомир) - "Кривбасс" (Кривой Рог).15:30. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий),

"Ворскла" (Полтава) - "Динамо" (Киев).15:30 Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков),

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск).18:00 Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Верес" (Ровно) - "Оболонь" (Киев).18:00 Арбитр - Соловьян А.М. (Киевская обл.),

"Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы). 18:00 Арбитр - Дердь Н.В. (Ужгород).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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