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ЮКСА – Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию 1/8 финала Кубка Украины
ЮКСА - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.10.2024 ⋊ Кубок Украины по UA-Футболу
Фото: ФК Олександрія
Настоящее испытание в матче 1/8 финала Кубка Украины ожидает представителя Первой лиги. ЮКСА в Киеве на "НТК им. Банникова" будет принимать "Александрию". Смогут ли подопечные Чирикала удивить всех?
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Для подопечных Руслана Ротаня это дебютный матч в нынешнем розыгрыше Кубка Украины. А вот ЮКСА уже прошла три этапа. Представители Первой лиги обыграли "Реал Фарму" (3:0), "Подолье" (1:0) и "Кудровку" (4:0). Недооценивать "крестоносцев" точно не стоит.
Матч 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" - ЮКСА состоится в среду, 30 октября 2024 года, в 13:00. Трансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube канале ЮКСА.
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