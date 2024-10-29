Полесье - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию 1/8 финала Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины встретятся команды из топ-5 УПЛ. Болельщиков в Житомире ожидает интригующее противостояние, которое должно подарить ряд эмоций.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

В нынешнем розыгрыше Кубка Украины обе команды еще не играли. В прошлом туре УПЛ "Кривбасс" дома разобрался с ЛНЗ 3:1, а вот "Полесье" второй матч подряд сыграло вничью. Подопечные Ашура не смогли обыграть "Колос" 1:1.

Матч 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" - "Кривбасс" состоится в среду, 30 октября 2024 года, в 15:30. Трансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале "Полесья".