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Полесье - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию 1/8 финала Кубка Украины
Полесье - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.10.2024 ⋊ Кубок Украины по UA-Футболу
Фото: ФК Полісся
В матче 1/8 финала Кубка Украины встретятся команды из топ-5 УПЛ. Болельщиков в Житомире ожидает интригующее противостояние, которое должно подарить ряд эмоций.
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В нынешнем розыгрыше Кубка Украины обе команды еще не играли. В прошлом туре УПЛ "Кривбасс" дома разобрался с ЛНЗ 3:1, а вот "Полесье" второй матч подряд сыграло вничью. Подопечные Ашура не смогли обыграть "Колос" 1:1.
Матч 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" - "Кривбасс" состоится в среду, 30 октября 2024 года, в 15:30. Трансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале "Полесья".
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