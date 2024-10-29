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Полесье - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины

Полесье - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.10.2024 ⋊ Кубок Украины по UA-Футболу

Полесье - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию 1/8 финала Кубка Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В матче 1/8 финала Кубка Украины встретятся команды из топ-5 УПЛ. Болельщиков в Житомире ожидает интригующее противостояние, которое должно подарить ряд эмоций.

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В нынешнем розыгрыше Кубка Украины обе команды еще не играли. В прошлом туре УПЛ "Кривбасс" дома разобрался с ЛНЗ 3:1, а вот "Полесье" второй матч подряд сыграло вничью. Подопечные Ашура не смогли обыграть "Колос" 1:1.

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Матч 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" - "Кривбасс" состоится в среду, 30 октября 2024 года, в 15:30. Трансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале "Полесья".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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