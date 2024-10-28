Рух - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Второе львовское дерби чуть больше чем через неделю. "Рух" Виталия Пономарева снова сойдется с "Карпатами" Владислава Лупашко. Только на этот раз поединок пройдет не под эгидой УПЛ, а в рамках национального Кубка Украины.

После триумфа в первом дерби в подобной формации "львы" добыли очередные три очка, минимально обыграв на своем поле киевскую "Оболонь". В свою очередь, "желто-черные" продолжили свою серию без побед - футболисты "Руха" первыми поразили ворота одесского "Черноморца", однако не сумели удержать преимущество до финального свистка.

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Поединок 1/8 Кубка Украины сезона 2024/2025 " Рух" - "Карпаты" состоится во вторник, 29-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

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