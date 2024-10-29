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Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Еще одну путевку в четвертьфинал национального Кубка между собой разыграют донецкая и луганская команды. В частности, на стадии 1/8 встретятся "Шахтер" Марино Пушича и "Заря" Младена Бартуловича.

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"Горняки" подходят к этому поединку после ничьей в "Украинском классическом", а "мужики" - после победы над "Левым Берегом".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 1/8 Кубка Украины сезона 2024/2025 Шахтар"Шахтер" - "Заря" Зоря состоится в среду, 30-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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