Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Еще одну путевку в четвертьфинал национального Кубка между собой разыграют донецкая и луганская команды. В частности, на стадии 1/8 встретятся "Шахтер" Марино Пушича и "Заря" Младена Бартуловича.
"Горняки" подходят к этому поединку после ничьей в "Украинском классическом", а "мужики" - после победы над "Левым Берегом".
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 1/8 Кубка Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Заря" состоится в среду, 30-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Родри – обладатель Золотого мяча-2024, Манчестер Юнайтед уволил тренера. Главные новости за 28 октября
- Он что-то знал. За несколько месяцев до увольнения Тен Хаг договорился о повышенной компенсации
- Рух - Карпаты. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 29.10.2024
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium