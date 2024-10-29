Шахтер - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Еще одну путевку в четвертьфинал национального Кубка между собой разыграют донецкая и луганская команды. В частности, на стадии 1/8 встретятся "Шахтер" Марино Пушича и "Заря" Младена Бартуловича.

"Горняки" подходят к этому поединку после ничьей в "Украинском классическом", а "мужики" - после победы над "Левым Берегом".

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Поединок 1/8 Кубка Украины сезона 2024/2025 " Шахтер" - "Заря" состоится в среду, 30-го октября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

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