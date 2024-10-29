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Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Рух - Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати Львів
"Рух" будет принимать "Карпаты" в матче-открытии 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Игра пройдет на стадионе "Арене Львов".
Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале ICTV.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Отметим, что 21 октября "Рух" проиграл "Карпатам" (0:1) во львовском дерби в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
29.10.2024
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "Карпаты"
Видеотрансляция – YouTube-канал ICTV
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