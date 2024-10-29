Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

"Рух" будет принимать "Карпаты" в матче-открытии 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Игра пройдет на стадионе "Арене Львов".

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале ICTV.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Отметим, что 21 октября "Рух" проиграл "Карпатам" (0:1) во львовском дерби в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала

29.10.2024

Львов, "Арена Львов"

"Рух" 18:00 "Карпаты"

Видеотрансляция – YouTube-канал ICTV