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Виктория - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Виктория - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Виктория - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8 финала Кубка Украины перволиговская "Виктория" в условно домашнем матче в Черкассах будет играть с ЛНЗ.

"Виктория" в своей группе Первой лиги борется за попадание в весеннюю "чемпионскую" группу, чтобы продолжить борьбу за УПЛ. К тому же команда Бессмертного – опытный кубковый боец, который уже выбил из нынешнего розыгрыша трех соперников.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

ЛНЗ – явный фаворит матча, но команда в последнее время очень нестабильна. К тому же неизвестно, какой состав выставит Карраско на этот кубковый поединок.

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у черкащан на победу намного выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Кубок есть Кубок – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Виктория" — ЛНЗ состоится в среду, 30 октября на стадионе "Черкассы Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть футбол в прямом эфире можно будет на Youtube-канале ЛНЗ.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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