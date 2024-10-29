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Львовское кубковое дерби. Стартовые составы на матч Рух - Карпаты
Стартовые составы команд
fcrukh.com
Сегодня, 29 октября, матчем "Рух" - "Карпаты" стартует календарь матчей 1/8 финала
Львовское дерби начнется в 18:00 и уже известный стартовые составы команд.
Стартовый состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Роман, Сыч, Слюсар, Федор, Пастух, Квасница, Карабин, Краснопир,
Запасные "Руха": Герета, Товарницкий, Слюбик, Михальчук, Пидгурский, Притула, Плюман, Климчук, Рунич, Клайвер
Стартовый состав "Карпат": Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Занетти, Игорь Невес
Запасные Карпат: Кинарейкин, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Сакив
Напомним, что UA-Футбол проведет
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