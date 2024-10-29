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Львовское кубковое дерби. Стартовые составы на матч Рух - Карпаты

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Львовское кубковое дерби. Стартовые составы на матч Рух - Карпаты

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 октября, матчем "Рух" - "Карпаты" стартует календарь матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Львовское дерби начнется в 18:00 и уже известный стартовые составы команд.

Стартовый состав "Руха": Ледвий, Холод, Дидык, Роман, Сыч, Слюсар, Федор, Пастух, Квасница, Карабин, Краснопир,

Запасные "Руха": Герета, Товарницкий, Слюбик, Михальчук, Пидгурский, Притула, Плюман, Климчук, Рунич, Клайвер

Стартовый состав "Карпат": Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Занетти, Игорь Невес

Запасные Карпат: Кинарейкин, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Сакив

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн кубкового поединка "Рух" - "Карпаты".

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