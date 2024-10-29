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Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Авангард погонит команду в четвертьфинал

Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: УПЛ

Новина українською

В одном из матчей 1/8 финала Кубка Украины встретятся "Верес" и "Оболонь". Представители УПЛ сыграют в Ровно, на стадионе "Авангард".

Игра состоится в среду, 30-го октября. Начало - в 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Veres TV (только по спонсорской подписке).

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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