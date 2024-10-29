Верес - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

В одном из матчей 1/8 финала Кубка Украины встретятся "Верес" и "Оболонь". Представители УПЛ сыграют в Ровно, на стадионе "Авангард".

Игра состоится в среду, 30-го октября. Начало - в 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Veres TV (только по спонсорской подписке).

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.