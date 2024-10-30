ЮКСА - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

В Киеве на НТК "им. Банникова" сыграют матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором ЮКСА будет принимать "Александрию". Это будет матч представителя Первой лиги и второй команды УПЛ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Похоже, что у ЮКСА шансов нет, но не стоит недооценивать представителя Первой лиги. В составе коллектива из Тарасовки есть игроки, которые уже играли на самом высоком уровне и способны решать наиболее амбициозные задачи. Напомним, что для "Александрии" это дебютная игра в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, а ЮКСА уже прошла три раунда.

Старт поединка – в 13:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube канале ЮКСА.

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала

30.10.2024. 13:00. Киев. НТК "им. Банникова"

Видеотрансляция - YouTube-каналы ЮКСА