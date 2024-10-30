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ЮКСА - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
ЮКСА - Александрия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
В Киеве на НТК "им. Банникова" сыграют матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором ЮКСА будет принимать "Александрию". Это будет матч представителя Первой лиги и второй команды УПЛ.
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Похоже, что у ЮКСА шансов нет, но не стоит недооценивать представителя Первой лиги. В составе коллектива из Тарасовки есть игроки, которые уже играли на самом высоком уровне и способны решать наиболее амбициозные задачи. Напомним, что для "Александрии" это дебютная игра в нынешнем розыгрыше Кубка Украины, а ЮКСА уже прошла три раунда.
Старт поединка – в 13:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube канале ЮКСА.
Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024. 13:00. Киев. НТК "им. Банникова"
Видеотрансляция - YouTube-каналы ЮКСА
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