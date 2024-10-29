Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Динамо Киев. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Ворскла – Динамо Киев: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30 октября 2024 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
fcdynamo.com
"Ворскла" с новым-старым тренером Юрием Максимовым попытается испортить настроение "Динамо" Киев в кубковом домашнем матче.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
Telegram UA-Football
Матч 1/8 Кубка Украинs 2024/25 между "Ворсклой" и "Динамо" состоится в среду, 30 октября, в 15:30 в Полтаве на стадионе "Ворскла им. Бутовского". Смотреть трансляцию матча на официальном ютуб-канале "Ворсклы".
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
29.10.2024 в 19:29
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Известный португальский менеджер согласился возглавить Манчестер Юнайтед
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Рух - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн
Комментарии 2