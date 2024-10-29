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Ворскла - Динамо Киев. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Ворскла – Динамо Киев: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30 октября 2024 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Ворскла - Динамо Киев. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" с новым-старым тренером Юрием Максимовым попытается испортить настроение "Динамо" Киев в кубковом домашнем матче.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 1/8 Кубка Украинs 2024/25 между "Ворсклой" и "Динамо" состоится в среду, 30 октября, в 15:30 в Полтаве на стадионе "Ворскла им. Бутовского". Смотреть трансляцию матча на официальном ютуб-канале "Ворсклы".

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Ворскла (Полтава) Кубок Украины Динамо (Киев) смотреть футбол онлайн
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.10.2024 в 19:29
Клас... Продали за "дві копійчини" супернику, так можливо і на 2+2 футбол побачили у всій Україні. ТА ТО ТАКЕ! Популяризація футболу в дії
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Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
29.10.2024 в 19:29
Клас... Продали за "дві копійчини" супернику, так можливо і на 2+2 футбол побачили у всій Україні. ТА ТО ТАКЕ! Популяризація футболу в дії
Ответить
0
1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.10.2024 в 19:45
Господарем матчу є Ворскла. Відповідно хто і що там продав? Динамо не може розпоряджатися гостьовою трансляцією.
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