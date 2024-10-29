Ворскла - Динамо Киев. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

"Ворскла" с новым-старым тренером Юрием Максимовым попытается испортить настроение "Динамо" Киев в кубковом домашнем матче.

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Матч 1/8 Кубка Украинs 2024/25 между "Ворсклой" и "Динамо" состоится в среду, 30 октября, в 15:30 в Полтаве на стадионе "Ворскла им. Бутовского". Смотреть трансляцию матча на официальном ютуб-канале "Ворсклы".