Кубок Украины. Рух - Карпаты 1:0. Подопечные Пономарева берут реванш

Второе львовское дерби в подобной формации чуть больше чем за неделю. К тому же, второе подряд на "Арене Львов". Если в первом противостоянии, в рамках УПЛ, в первые 45 минут больше нравились "Карпаты", то в этом случае мы имели возможность наблюдать за доминацией "Руха".

Градус поединка снова был высоким, иногда это даже вредило футболистам обеих команд. Особенно, в этом контексте стоит выделить подопечных Владислава Лупашко. В определенном смысле его игроки не справились с эмоциями и "перегорели". Это четко прослеживалось в количестве брака в достаточно простых игровых ситуациях.

В частности, уже в начале встречи чуть откровенно не привез герой прошлого поединка - Мирошниченко. Капитан "Карпат" спижонил и ошибся при обработке мяча. Этим сразу же воспользовался Краснопир. Благо для "львов", их в героическом шпагате выручил вернувшийся в основу Кемкин. С одной стороны, форвард должен без всяких "но" реализовывать такие моменты, с другой - а ведь какой сэйв стража ворот номинальных гостей!

У того же Краснопира была еще одна убийственная возможность до перерыва. Даже две. Сначала, Игорь не попал в ворота после быстрой вертикальной атаки, а ближе к занавесу первой половины взялся пробивать штрафной.

Спойлер: не шло сегодня у форварда "Руха", от слов совсем. Нет-нет, Краснопир грамотно работал без мяча, сканировал свободное пространство и открывался под передачи партнеров. Однако, как раз с завершением не клеилось. Также очень заметным у хозяев был Сыч - правый фулбек подыгрывал партнерам и обострял сам.

У "Карпат" можно вспомнить только смещение с фланга и удар Очеретько. На этом все. Очевидно, подопечные Виталия Поньомарова были на шаг впереди в абсолютно всех игровых компонентах и аспектах. Хозяева действовали активнее, агрессивнее и больше были нацелены на ворота.

После паузы общий сценарий также не изменился. Выводить вперед свою команду мог Федор, но кожаный после его удара разминулся со стойкой. "Желто-черные" и дальше продолжали оказывать давление и зажимать "зеленых". В свою очередь, "львов" продолжал спасать поймавший кураж Кемкин.

Ближе к последней трети поединка подопечным Лупашко удалось на определенный период отодвинуть игру от собственных ворот и несколько раз достаточно опасно выбежать в вылазки. Впрочем, выжать что-то из этого не удалось. Произошло с точностью наоборот.

В конце концов пришел гол "Руха". Вышедший на поле, свеженький Пидгурский буквально через несколько минут после замены решился на дальний выстрел первым касанием. Удар хавбека получился бильярдно точным - вот тут уже Кемкин был бессилен. Очень символично, что "Карпаты" из турнира выбил именно их воспитанник.

После этого Владислав Лупашко наконец-то прибегнул к ротациям, за 10 минут заменив сразу 5-х исполнителей. Но куда уж! Это было слишком поздно. Твоя же команда сыпалась и уступала еще до этого. Слишком поздно, слишком. Однозначно, на этот раз коуч "Карпат" замешкался с решениями и коррективами. В итоге, фундаментального финального штурма от "львов" не произошло и "Рух" довел встречу до логического завершения.

Все стало на свои места. Команда Виталия Пономарева выглядела значительно лучше в этой встрече и закономерно одержала победу. Сегодня в городе Льва мы увидели совсем другой "Рух". В хорошем смысле старый привычный "Рух". Этот триумф стал первым для "желто-черных" с августа! Ничего себе.

Имеем паритет по победам и голам во львовском дерби. На данный момент, можем констатировать такой промежуточный итог: в активе "Карпат" три очка в УПЛ, у "Руха" - путевка в четвертьфинал национального Кубка. Номинальные хозяева сразу взялись за дело и проявили больше желания. "Львы" же, такое впечатление, мысленно рассчитывали на серию пенальти, делая ставку на оборонительные действия.

Не хочется, чтобы такие поединки вообще заканчивались. Львовяне умеют делать шоу. Интрига, борьба, моменты и атмосфера - это все было.

Кубок Украины сезона 2024/25, стадия 1/8

Вторник, 29-е октября

Львов, "Арена Львов"

Гол: Пидгурский 79

"Рух": Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор (Притула 90+3), Слюсар (Пидгурский 76), Пастух - Квасница (Клайвер 60), Краснопир (Климчук 76), Карабин (Рунич 90+3).

Запасные: Герета, Товарницкий, Слюбик, Михальчук, Пидгурский, Притула, Плюман, Климчук, Рунич, Клайвер.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Адамюк - Чачуа (Клименко 87), Альварес, Бруниньо (Векляк 90+3) - Стенио (Костенко 83), Игор (Устименко 83), Очеретько (Шах 82).

Запасные: Кинарейкин, Пидлепенец, Тлумак, Устименко, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Сакив.

Главный тренер: Владислав Лупашко.

Предупреждения: Адамюк 17, Мирошниченко 51, Альварес 70, Климчук 90+3.

Арбитр: Виталий Романов.