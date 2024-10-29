Рух открыл счет в львовском кубковом дерби, у Карпат есть 10 минут, чтобы спасти игру

29 октября матчем "Рух" - "Карпаты" стартовал календарь матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Матч выдался боевым, но вот моментов было не так уж и много.

И все- таки ближе к концу второго тайма Пидгурскому, который вышел на замену, удался идеальный дальний удар под штангу.

1:0 для "Руха" на 79-й минуте, и у "Карпат" есть минут 15, чтобы спасти игру.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн кубкового поединка "Рух" - "Карпаты".