Лупашко: То, что у Руха был на один день больше на восстановление, стало ключевым вопросом матча

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 1/8 финала Кубка Украины с "Рухом" (0:1).

- В общем классный матч, настоящее дерби для Львова и Украины. Потому что действительно такого ажиотажа, кроме поединка "Динамо" - "Шахтер" нет. Возможно, качество игры теряется из-за того, что большая цена, все нацелены на результат в этом матче. Однако считаю, что этот матч - это украшение украинского футбола.

- Сегодня был поединок до одного забитого мяча?

- Думаю, что сегодня игра была до того, на сколько хватит "Карпат". Мы не могли делать ранние замены из-за возможного дополнительного времени, мы это все учитывали. Некоторые провели два дня назад 90 минут, а кто-то пропустил полностью тренировочный процесс из-за травм. Поэтому ситуация была достаточно сложной. Главная дилемма заключалась в том, как мы будем выглядеть. Честно говоря, еще на вчерашней тренировке мы выглядели достаточно тяжело физически. Мы восстанавливались тяжеловато и на это есть объективные причины.

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- Если бы вам до начала предыдущей игры сказали, что вы можете выбрать: победу в УПЛ или Кубке Украины. Что бы вы выбрали?

- Вы знаете отношение наших фанатов. Если я скажу, что чемпионат, то они этого не поймут. Мы хотели две победы - пока уже есть как есть.

- У вас было на одни сутки меньше, чем у "Руха" для восстановления к кубковому матчу. Это существенно повлияло?

- Это было ключевым вопросом сегодняшнего матча. Думаю, что кое-кто на это и рассчитывал, потому что понимал, что у "Руха" молодые игроки, которые быстрее восстанавливаются. Для них одни сутки это колоссальное преимущество. На неделе у нас добавились травмированные игроки. Поэтому ситуация еще усложнилась. Считаю, что этот день преимущества был ключевым сегодня. Если бы мы играли на день раньше, то мы бы владели большим преимуществом в этом матче, чем это было.

- Почему сегодня не удалось забить?

- Это связано с тем, что когда свежий игрок, то у него лучшие решения и свежие ноги. Вы видели, как Бруниньо в первом тайме легко играл один в один и как тяжело стало после экватора первой половины встречи.