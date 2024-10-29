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Пономарев - после матча с Карпатами: Ютуберы и журналисты рассказывают, как должен играть Рух

Кубок Украины
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Главный тренер Руха - о победе над Карпатами в Кубке Украины

Пономарев - после матча с Карпатами: Ютуберы и журналисты рассказывают, как должен играть Рух

fcruhlviv.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу над "Карпатами" в матче 1/8 финала Кубка Украины (1:0).

"Любая победа - приятная. Сейчас "Рух" был не в лучшем состоянии, ведь не все у нас получалось так, как мы того хотели. Поэтому я благодарен всей команде, что нам удалось одержать эту важную победу.

Предыдущие неудачные матчи - моя вина, а не футболистов. Не все понимают, как развивается команда. Ютуберы и журналисты рассказывают, как должен играть "Рух". Но многие забывают, что средний возраст наших игроков - 21,5 год. Я не видел в Украине таких молодых команд по сравнению с другими соперниками. На наших футболистов создается лишнее давление и я хочу поблагодарить ребят за то, что они с этим давлением справились.

Я доволен реакцией ребят на предыдущие неудачи. Команда продемонстрировала характер. Давно знаю этих игроков и очень горд, что имею возможность работать с такими качественными футболистами и могу на них положиться. 95% этих ребят - воспитанники западного региона. И на юношеском уровне, и на профессиональном, я верил в них. Некоторые из наших игроков имеют потенциал играть за сборную Украины, а часть футболистов уже вызывается в молодежную сборную Украины.

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Во всех игровых аспектах "Рух" был лучше "Карпат". Мы внесли коррективы в свою игру после предыдущей нашей встречи, но не отошли от своих игровых принципов. В чемпионате мы играли в похожем стиле, но тогда включился момент психологии. Произошла ошибка при стандарте и игрок не доиграл эпизод до конца, когда соперник забил гол. Тогда ребята перегорели, а в кубковом матче они вышли на поле раскованными и играли увереннее. Главное, продолжать двигаться в том направлении, которое мы выбрали, и следовали своей стратегии. Игроки "Руха" будут развиваться и тогда у клуба все будет хорошо.

Это не самая важная моя победа как тренера, ведь как я уже отмечал, для меня важен каждый матч. "Карпаты" такой же соперник для нас, как и другие команды. Но победа в кубке важна тем, что здесь все зависит от одного матча, тогда как в чемпионате есть возможность исправить ситуацию в следующих играх. Что касается Кубка Украины, то у "Руха" нет задачи на этот турнир, ведь мы играем от игры к игре и в каждом матче должны бороться за победу", - сказал Пономарев.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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