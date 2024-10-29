Климчук: У Руха тоже есть свой Родри. Пели ему сегодня "Підгура on fire"

Форвард "Руха" Юрий Климчук в эфире ICTV прокомментировал победу над "Карпатами" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Что чувствует четвертьфиналист Кубка после победы именно в дерби?

– У нас очень хорошие эмоции были после игры. Очень хорошо готовились к этой игре. Просмотрели все моменты, которые были в прошлой игре, сделали выводы и выиграли сегодня заслуженно.

– Что происходило в раздевалке?

– Вчера было награждение "Золотого Мяча", наградили Родри. У нас тоже свой Родри, он сегодня забил гол, поэтому мы пели песню о нашем Родри – о Подгурском.

– Какие слова были?

– "Підгура on fire".

– Вы сегодня на правах ветерана уже выходили, дали эмоцию?

– Я выходил, чтобы выиграть, помочь команде, дать эмоции, потому что ребята молодые, и очень тяжело им справляться. Пришло столько болельщиков, было много давления, но мы справились и принесли победу нашим болельщикам.

– Эту победу можно считать реваншем или это отдельный зачет?

– Я бы так не сказал, это другой чемпионат. Мы готовимся к каждой игре, чтобы выигрывать. Прошлую игру проиграли, эту выиграли, поэтому мы, я думаю, уже забыли о ней и думаем о следующей игре чемпионата.

– Эта победа позволит снять давление с команды, которое в последнее время присутствует?

– Я думаю, да, нам ее не хватало. Но, честно скажу, к ней мы подходили спокойно, и как-то сами понимали, что все сегодня будет хорошо.

– Согласны, что сегодня "Рух" доминировал?

– Я, кстати, не знаю, какая там статистика по игре, но нам казалось, что да. И можно еще напоследок скажу, что спасибо нашим защитникам, которые защищают нас и позволяют испытать такие эмоции. Спасибо вам большое.