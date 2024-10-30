Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала Кубка Украины между полтавской "Ворсклой" и киевским "Динамо".

Перевалили за экватор осени – значит, пора смотреть за баталиями в национальных Кубках. Среди недели состоятся туры некоторых чемпионатов, но ЛЧ, ЛЕ и ЛК не предвидится. Зато много где сыграют матчи Кубков. Не исключение и УПЛ. Возможна ли сенсация? Или же команда Шовковского спокойно пройдет дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 30 октября – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев