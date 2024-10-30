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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала Кубка Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".
День, посвященный матчам Кубка, завершат команды Пушича и Бартуловича. На выходных у "горняков" был непростой поединок с "Динамо". Какой состав выставит Марино? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 30 октября – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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