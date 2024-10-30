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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала Кубка Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей".

День, посвященный матчам Кубка, завершат команды Пушича и Бартуловича. На выходных у "горняков" был непростой поединок с "Динамо". Какой состав выставит Марино? Возможна ли сенсация? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 30 октября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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