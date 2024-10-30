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Голкипер Карпат: Хочу извиниться за гол, беру ответственность на себя за него
"Карпаты" проиграли "Руху" в Кубке Украины
Фото: ФК Карпати Львів
Вратарь "Карпат" Александр Кемкин прокомментировал поражение от "Руха" (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
– Назвали тебя в студии одним из героев матча. Согласен с этим?
– Мне сейчас тяжело что-то говорить. Первое: я хочу извиниться за гол. Я беру ответственность на себя за этот гол. Наверное, я должен был его брать.
Но, наверное, из-за этого и называют вратарскую позицию самой сложной в плане психологии, потому что ты можешь проводить хороший матч, но одно неудачное действие может перечеркнуть все твои старания. Ну, ничего, нужно встать после этого падения и дальше идти к своим целям.
– Очень достойные слова, но ты спасал команду, и не раз. Показалось, что ты своей уверенностью заряжал партнеров.
– Ну, я не могу так говорить, это пусть люди обо мне говорят. Это не принесло результата сейчас, зачем об этом говорить?
– Владислав Викторович какие слова поддержки нашел в раздевалке?
– Сказал, что мы провели хороший матч, что нужно двигаться дальше, забывать этот матч. В дальнейшем у нас очень ответственные матчи, и мы должны забирать их, – сказал Кемкин.
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