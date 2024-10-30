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Пробий - Буковина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Пробий - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Пробий - Буковина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: ІФ СПОРТ

Новина українською

Клуб Второй лиги "Пробий" в родных стенах проведет матч 1/8 финала Кубка Украины с перволиговой "Буковиной". Поединок пройдет в городе Городенка на стадионе "Пробий-Арена".

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Начало игры - в 12:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале ІФ СПОРТ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Городенка, "Пробий-Арена"
"Пробий" 12:00 "Буковина"
Видеотрансляция – YouTube-канал ІФ СПОРТ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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