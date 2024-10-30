Игрок Буковины: Едем в Городенку за победой, но нас ждет непростая игра

Защитник "Буковины" Максим Лопыренок поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда встретится с НК "Пробий".

"Мы, как и болельщики, очень ждали этот матч. Очень хочется сыграть на такой стадии турнира. Надо выходить на поле и просто воплощать там в жизнь свои идеи. Мы едем в Городенку только за победой.

Кубковые матчи интересны прежде всего тем, что ты выходишь на поле и понимаешь, что имеешь только один вариант: уйти с него победителем, потому что ничьи не может быть.

После игры с "Эпицентром" у нас было достаточно времени для подготовки. Мы понимаем, что наша беспроигрышная серия затянулась: она достигла уже пяти матчей. Тем не менее, настроение у нас хорошее и только на победу.

Честно говоря, я не следил за игрой НК "Пробий". Но знаю, что в Городенке выступают настоящие бойцы, многие из которых имеют опыт выступлений за "Прикарпатье". Я понимаю, что нас ждет непростая игра. Считаю, что соперник будет биться до последней минуты", - приводит слова Лопырёнка официальный сайт клуба.