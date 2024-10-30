Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

"Ворскла" будет принимать "Динамо" в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Поединок пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию поединка можно на официальном YouTube-канале "Ворсклы".

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Заметим, что команды уже встречались между собой в этом сезоне - в матче 4-го тура чемпионата Украины (18 сентября). Тогда игра завершилась победой киевлян со счетом 3:1.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала

30.10.2024

Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского

"Ворскла" 15:30 "Динамо"

Видеотрансляция – YouTube-канал "Ворсклы"