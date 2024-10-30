Кубок Украины. ЮКСА – Александрия 1:4. Вторая команда УПЛ громит крестоносцев резервным составом

На стадионе "им. Виктора Банникова" в Киеве ЮКСА принимала "Александрию". Безусловно, игра против второй команды УПЛ была настоящим испытанием для представителя Первой лиги.

Амбициозный клуб из Тарасовки, который в этом сезоне дебютировал в Первой лиге, имеет большие планы. ЮКСА стремится уже в этом сезоне побороться за повышение в классе. С инфраструктурой у клуба проблем нет. К тому же, в распоряжении тренерского штаба есть ряд квалифицированных футболистов. Однако последние результаты не радуют болельщиков. ЮКСА не может выиграть четыре матча подряд: две ничьи и два поражения.

"Александрия" занимает второе место в УПЛ на данный момент. Подопечные Руслана Ротаня в нынешнем чемпионате еще не проигрывали и по праву считались фаворитами этого противостояния. Гости стартовым составом удивили. Если сравнивать с матчем УПЛ против Ингульца, то Ротань сегодня выпустил девять новых игроков. В стартовом составе остались только Ермаков и Кампос.

Гости прогнозированно с первых минут завладели инициативой и очень быстро открыли счет. Футболисты ЮКСА ошиблись на собственной половине поля, а Плакса из-за пределов штрафной поймал на противоходе Федотова – 0:1. В середине первой половины встречи уже были фактически сняты все вопросы о победителе. Костышин прострелил с фланга, а Козак опередил защитника и пробил мимо голкипера – 0:2. Очень неудачно сыграли подопечные Чирикала в этом эпизоде.

На 37-й минуте счет стал разгромным. Скорко со штрафного метров с 35-ти закрутил мяч в верхний угол – 0:3. Шикарный гол, который станет украшением Кубка Украины. Почти сразу гости забили еще. После розыгрыша углового Плакса с линии штрафной расстрелял ворота – 0:4. Такой бездарной игры от представителя Первой лиги не ожидали.

В начале второго тайма хозяева смогли забить мяч престижа. Копина так выносил мяч, что попал в Дебелка, от которого мяч по странной траектории залетел в сетку – 1:4. Начали слишком много ошибаться на собственной половине поля подопечные Ротаня во втором тайме. Также стоит отдать должное "крестоносцам", которые не опустили руки и продолжили сражаться. Обе команды пытались забить еще и концовка матча не превратилась в формальность.

В итоге, разгромная победа "Александрии". Подопечные Ротаня выходят в четвертьфинал.

Кубок Украины. 1/8 финала

ЮКСА - "Александрия" 1:4

Голы: Дебелко (48) - Плакса (8, 39), Козак (23), Скорко (37)

ЮКСА: Федотов, Махнев, Селин, Зозуля (Ювхимец, 55), Дедяев, Сытников, Харченко (Мышенко, 69), Евдокимов, Ховайко (Венди, 46), Дебелко, Гоуларт (Рамон, 69)

"Александрия": Ермаков, Костышин (Безерра, 65), Кулаков, Логинов, Плакса (Радченко, 79), Ващенко, Скорко, Кампос (Ухань, 46), Копина, Смирный (Мишнев, 65), Козак (Джевани, 46)