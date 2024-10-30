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Полесье - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Полесье - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
"Полесье" и "Кривбасс" встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Поединок пройдет в Житомире на "Центральном стадионе". В нынешнем розыгрыше чемпионата команды еще не играли.
Начало игры - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале "Полесья".
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Житомир, "Центральный городской стадион"
"Полесье" 15:30 "Кривбасс"
Видеотрансляция – YouTube-канал "Полесья"
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