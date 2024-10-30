Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

"Шахтер" проведет матч 1/8 финала Кубка Украины против "Зари". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".

Дончане подходят к этой встречи после ничьей в Украинском Классическом (1:1), а луганчане - после победы над "Левым Берегом" (2:0).

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Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала

30.10.2024

Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Заря"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>