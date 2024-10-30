  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Шахтер - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" проведет матч 1/8 финала Кубка Украины против "Зари". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".

Favbet
1.31
5.70
9.80
Узнать больше

Дончане подходят к этой встречи после ничьей в Украинском Классическом (1:1), а луганчане - после победы над "Левым Берегом" (2:0).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Заря"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
"Львов сегодня желто-черный". Основатель Руха поздравил команду с победой над Карпатами
yellow-arrow
Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
yellow-arrow
Шахтер – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости