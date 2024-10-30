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"Львов сегодня желто-черный". Основатель Руха поздравил команду с победой над Карпатами
"Рух" взял реванш у "Карпат" и стал первым четвертьфиналистом Кубка Украины
Фото: ФК Рух
Основатель "Руха" Григорй Козловский поздравил свою команду с победой над "Карпатами" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
"Благодарю команду, тренеров и болельщиков. Спасибо воинам ВСУ.
Сегодня все стало на свои места. Львов сегодня "желто-черный". Поздравляю с победой. Кубок Львову", - сказал Козловский.
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