  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. "Львов сегодня желто-черный". Основатель Руха поздравил команду с победой над Карпатами
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Львов сегодня желто-черный". Основатель Руха поздравил команду с победой над Карпатами

Кубок Украины

"Рух" взял реванш у "Карпат" и стал первым четвертьфиналистом Кубка Украины

"Львов сегодня желто-черный". Основатель Руха поздравил команду с победой над Карпатами

Фото: ФК Рух

Новина українською

Основатель "Руха" Григорй Козловский поздравил свою команду с победой над "Карпатами" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Благодарю команду, тренеров и болельщиков. Спасибо воинам ВСУ.

Сегодня все стало на свои места. Львов сегодня "желто-черный". Поздравляю с победой. Кубок Львову", - сказал Козловский.

Читайте такжеПидгурский - о своем голе Карпатам: Не сдержал слез, ведь это очень важно для меня

По теме
yellow-arrow
ЮКСА и Александрия объявили стартовые составы на кубковый матч
yellow-arrow
Кубковая битва. Текстовый онлайн матча Кубка Украины ЮКСА - Александрия
yellow-arrow
Пробий - Буковина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Рух (Львов) Григорий Козловский Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости