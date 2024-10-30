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Названы стартовые составы на матч Пробий - Буковина
Начало - в 12:00
Фото: instagram.com/nkprobiy
Клуб Второй лиги "Пробий" в родных стенах проведет матч 1/8 финала Кубка Украины с перволиговой "Буковиной". Поединок пройдет в городе Городенка на стадионе "Пробий-Арена". Уже стали известны стартовые составы команд.
"Пробий": Пицан, Гук, Радульский, Фелипович, Пархуц Я, Борисевич, Харук, Волошинович, Дмитрук, Сондей, Оринчак,
Запасные: Сердюк, Билык, Белый, Дриган, Иваничук, Ключко, Василенко, Дитко, Савчин, Пархуц В, Рижко, Креховецкий.
"Буковина": Каневцев, Безуглый, Горный, Глущук, Голуб, Гончарук, Килевой, Лопыренок, Морговский, Хамелюк, Шинкаренко,
Запасные: Погорелый, Пономаренко, Азизов, Андрейчук, Бодня, Бойчук, Будня, Бусько, Дудник, Рудавский, Тищенко, Фарасеенко.
Матч начнется в 12:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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