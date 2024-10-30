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"Мощная команда". Ашур дал оценку Кривбассу перед очным матчем в Кубке

Кубок Украины

Команды встретятся уже сегодня

"Мощная команда". Ашур дал оценку Кривбассу перед очным матчем в Кубке

polissyafc.com

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Главный тренер "Полесья" Имад Ашур высказался о кадровой ситуации в команде и оценил соперника в 1/8 финала Кубка Украины "Кривбасс".

"Продолжается восстановление определенного количества игроков - Бени Макуана, Даниил Бескоровайный, . Матич также получил небольшую травму. А так, в последнее время уже больше возвращений, это радует, конечно. Мы должны понимать, что тот же Руслан Бабенко, мы должны учесть тот срок, который ему пришлось восстанавливаться и понимать, что кондиции могут быть не оптимальными, но в целом, на сегодняшний день, ситуация улучшилась.

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"Кривбасс" мощная, сильная команда. Есть очень хороший баланс по игрокам в каждой линии. Есть очень качественные игроки, по моему мнению, у которых есть еще больший потенциал для развития. И непосредственно та стратегия, которую команда обычно выбирает. Так же не может не импонировать, потому что она достаточно агрессивная, достаточно проактивная. С таким желанием - заставлять соперника ошибаться, что достаточно часто удается делать", - сказал Ашур.

Матч "Полесье" - "Кривбасс" пройдет сегодня, 30 октября и начнется в 15:30.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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