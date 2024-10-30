Виктория - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором клуб Первой лиги "Виктория" сыграет с представителем УПЛ - ЛНЗ. Матч пройдет в Черкассах на стадионе "Черкассы Арена".

Начало игры - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале ЛНЗ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала

30.10.2024

Черкассы, "Черкассы-Арена"

"Виктория" 18:00 ЛНЗ

Видеотрансляция – YouTube-канал ЛНЗ