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Виктория - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины

Виктория - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором клуб Первой лиги "Виктория" сыграет с представителем УПЛ - ЛНЗ. Матч пройдет в Черкассах на стадионе "Черкассы Арена".

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Начало игры - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на YouTube-канале ЛНЗ.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Черкассы, "Черкассы-Арена"
"Виктория" 18:00 ЛНЗ
Видеотрансляция – YouTube-канал ЛНЗ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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