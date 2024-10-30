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ЮКСА и Александрия объявили стартовые составы на кубковый матч
Поединок 1/8 финала начнется в 13:00
Фото: ФК Олександрія
30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между клубом Первой лиги "ЮКСА" и представителем УПЛ "Александрией". Команды встретятся в Киеве на стадионе "УТК имени Банникова"
Уже стали известны стартовые составы команд.
"ЮКСА": Федотов, Махнев, Селин, Зозуля, Дедяев, Сытников, Харченко, Евдокимов, Ховайко, Дебелко, Гоуларт,
Запасные: Баранцов, Шерстяных, Юзефович, Демиденко, Кононов, Ювхимец, Козаков, Приходько, Мишенко, Гехейру, Кастро.
"Александрия": Ермаков, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Ващенко, Скорко, Кампос, Копына, Смирный, Козак,
Запасные: Долгий, Ухань, Матвеев, Кравченко, Филиппов, Радченко, Мишнев, Джевани, Безерра, Амарал, Макаренко.
Матч начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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