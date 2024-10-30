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Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Верес - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: НК "Верес"
"Верес" примет "Оболонь" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Встреча пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".
Ровенчане подходят к этому поединку после ничьей с "Ворсклой" (2:2), а "пивовары" - после поражения от "Карпат" (0:1).
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Игра начнется - в 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Veres TV (только по спонсорской подписке).
Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – YouTube-канал Veres TV
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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