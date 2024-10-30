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Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Верес - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: НК "Верес"

Новина українською

"Верес" примет "Оболонь" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Встреча пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".

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Ровенчане подходят к этому поединку после ничьей с "Ворсклой" (2:2), а "пивовары" - после поражения от "Карпат" (0:1).

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Игра начнется - в 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Veres TV (только по спонсорской подписке).

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – YouTube-канал Veres TV

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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