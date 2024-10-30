Кубок Украины. Полесье – Кривбасс 2:1. Гуцуляк выводит коллектив из Житомира в четвертьфинал

В Житомире в матче 1/8 финала Кубка Украины встречались третья и пятая команды УПЛ. Безусловно, это был один из самых ожидаемых матчей среды.

"Полесье" все еще на третьем месте в УПЛ, но в последнее время дела не обстоят так гладко. Ничьи против "Колоса" и "Левого Берега" огорчили болельщиков житомирского коллектива. В последних матчах с игрой в заключительной трети поля ощущаются проблемы у подопечных Ашура. "Кривбасс" два предыдущих тура выиграл и поднялся на пятое место. Хотя команде еще иногда не хватает эффективности в атаке, но игрой против ЛНЗ Вернидуб остался доволен. Тренерские штабы обеих команд с максимальной ответственностью подошли к этому матчу и выпустили на данный момент сильнейших.

Если сравнивать с прошлым туром УПЛ, то стоит отметить появление стартового состава "Полесья" Пайшао и Крушинского. А у гостей в защите сегодня появился Бандейра. С первых минут хозяева поля взяли мяч под свой контроль. Криворожцы сосредоточились на надежной игре в защите и рассчитывали на контратаки.

Стоит отметить высокий прессинг футболистов "Полесья", создававший существенные проблемы гостям. У команды Ашура были перспективные атаки, но довести их до логического завершения не могли. На одиннадцатой минуте после прострела Назаренко пяткой пробивал Пайшао, но бразилец пробил прямо у Клищука.

На 17-й минуте контратака принесла успех гостям. Твердохлеб отдал на Задераку, который из пределов штрафной мастерски пробил в дальний угол – 0:1. Вот так атаковали больше футболисты "Полесья", а открыл счет "Кривбасс". В середине первого тайма должен был увеличивать преимущество криворожцев Соса, но он пробил выше ворот с выгодной позиции. В этом эпизоде ​​стоит отметить прессинг Твердохлеба, который заставил Мельниченко ошибиться.

Обе команды пытались как можно скорее доставлять мяч в заключительную треть поля. За таким футболом было приятно наблюдать, хоть и ошибок хватало. Первым номером играли футболисты "Полесья", но у них не удавалось по настоящему проверить Клищука. Качественно в защите играли криворожцы.

В конце тайма все же появилась работа у Клищука. Голкипер гостей парировал удары Леднева с игры и со штрафного. На 43-й минуте количество переросло в качество. После подачи Леднева с фланга головой в дальний угол пробил Крушинский – 1:1. Сначала показалось, что забил Чоботенко, но все же Крушинский.

После перерыва начали более активно прессинговать футболисты "Кривбасса". Было много борьбы, а вот рисковать команды не желали. К сожалению, футбол во второй половине встречи был достаточно осторожный. Голкиперы откровенно скучали без работы. На 66-й минуте болельщики "Полесья" наконец-то дождались возвращения после травмы Руслана Бабенко. Руслан из-за травмы пропустил пять недель.

Достаточно неожиданно на 72-й минуте хозяева вышли вперед. Михайличенко подал, а Гуцуляк выиграл борьбу у защитников и головой пробил в ближний угол – 2:1. Седьмой гол в нынешнем сезоне для Алексея. По счету подопечные Ашура играли уверенно.

Отыграться гости не смогли. На 90+4 минуте после подачи со штрафного в штангу попал Аморозо. В итоге подопечные Ашура выходят в четвертьфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала

"Полесье" - "Кривбасс" 2:1

Голы: Крушинский (43), Гуцуляк (72) - Задерака (17)

"Полесье": Волынец - Михайличенко, Виале, Чоботенко (Сарапий, 46), Смоляков - Мельниченко (Кушниренко, 46), Леднев (Таллес, 58), Крушинский (Бабенко, 66) - Гуцуляк, Пайшао (Бристрич, 90), Назаренко

"Кривбасс": Клищук - Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра - Бизимана (Вакулко, 78), Микитишин (Ндомбази, 84), Твердохлеб (Аморозо, 62), Илич (Шевченко, 84), Задерака (Кошушко, 78) - Соса