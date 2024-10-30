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Известен второй четвертьфиналист Кубка Украины. Недавно команда уволила тренера
В пользу Буковины все решил один гол
Фото: ФК Буковина
30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором клуб Второй лиги "Пробий" принимал на своем поле перволиговую "Буковину".
Первая половина встречи прошла без забитых голов. Единственный и победный гол в матче был забит на 88-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Богдан Бойчук.
Таким образом, "Буковина", которая недавно уволила Валерия Кривенцова, стала вторым четвертьфиналистом Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала вышел "Рух", который обыграл во львовском дерби "Карпаты" (1:0).
Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Городенка, "Пробий-Арена"
"Пробий" 0:1 "Буковина"
Гол: Бойчук, 88.
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