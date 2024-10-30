Известен второй четвертьфиналист Кубка Украины. Недавно команда уволила тренера

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором клуб Второй лиги "Пробий" принимал на своем поле перволиговую "Буковину".

Первая половина встречи прошла без забитых голов. Единственный и победный гол в матче был забит на 88-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Богдан Бойчук.

Таким образом, "Буковина", которая недавно уволила Валерия Кривенцова, стала вторым четвертьфиналистом Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала вышел "Рух", который обыграл во львовском дерби "Карпаты" (1:0).

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала

30.10.2024

Городенка, "Пробий-Арена"

"Пробий" 0:1 "Буковина"

Гол: Бойчук, 88.