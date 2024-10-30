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Известен второй четвертьфиналист Кубка Украины. Недавно команда уволила тренера

Кубок Украины
Обновлено

В пользу Буковины все решил один гол

Известен второй четвертьфиналист Кубка Украины. Недавно команда уволила тренера

Фото: ФК Буковина

Новина українською

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором клуб Второй лиги "Пробий" принимал на своем поле перволиговую "Буковину".

Первая половина встречи прошла без забитых голов. Единственный и победный гол в матче был забит на 88-й минуте. Его автором стал полузащитник гостей Богдан Бойчук.

Таким образом, "Буковина", которая недавно уволила Валерия Кривенцова, стала вторым четвертьфиналистом Кубка Украины. Ранее в 1/4 финала вышел "Рух", который обыграл во львовском дерби "Карпаты" (1:0).

Кубок Украины-2024/25. 1/8 финала
30.10.2024
Городенка, "Пробий-Арена"
"Пробий" 0:1 "Буковина"
Гол: Бойчук, 88.

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Буковина (Черновцы) ФК Пробий
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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