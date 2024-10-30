В матче Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного

В матче 1/8 финала Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного. Автором результативного удара стал игрок "Александрии".

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22-летний защитник "Александрии" Даниил Скорко отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного на 37-й минуте матча Кубка Украины против "ЮКСА". До ворот было около 35-38 метров, но Скорко закрутил мяч почти в девятку. Невероятный гол!