Кубок Украины
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В матче Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного
Яркий момент матча
Фото - ФК Олександрія
В матче 1/8 финала Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного. Автором результативного удара стал игрок "Александрии".
Читайте такжеЮКСА - ФК Александрия онлайн трансляция матча
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22-летний защитник "Александрии" Даниил Скорко отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного на 37-й минуте матча Кубка Украины против "ЮКСА". До ворот было около 35-38 метров, но Скорко закрутил мяч почти в девятку. Невероятный гол!
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Источник:ФК ЮКСА
Опубликовал: Андрей Журба
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