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В матче Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного

Кубок Украины

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В матче Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного

Фото - ФК Олександрія

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В матче 1/8 финала Кубка Украины был забит сумасшедший гол со штрафного. Автором результативного удара стал игрок "Александрии".

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22-летний защитник "Александрии" Даниил Скорко отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного на 37-й минуте матча Кубка Украины против "ЮКСА". До ворот было около 35-38 метров, но Скорко закрутил мяч почти в девятку. Невероятный гол!

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Кубок Украины ФК Александрия Даниил Скорко ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Андрей Журба
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