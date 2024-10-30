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Стали известны стартовые составы на матч Ворскла - Динамо

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Стали известны стартовые составы на матч Ворскла - Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Ворскла" будет принимать "Динамо" в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Поединок пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

Обе команды определились со стартовыми составами на игру.

"Ворскла": Исенко, Пердута, Гучек, Хрипчук, Бацула, Кане, Скляр, Челядин, Иеде, Ковталюк, Корниенко,

Запасные: Домолега, Черноморец, Ндукве, Кулаковский, Изотов, Шкриель, Нестеренко.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Герреро, Брагару, Михайленко,

Запасные: Моргун, Игнатенко, Бражко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Саленко, Биловар, Дубинчак.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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