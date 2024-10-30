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Стали известны стартовые составы на матч Ворскла - Динамо
Выбор наставников
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Ворскла" будет принимать "Динамо" в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Поединок пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского.
Обе команды определились со стартовыми составами на игру.
"Ворскла": Исенко, Пердута, Гучек, Хрипчук, Бацула, Кане, Скляр, Челядин, Иеде, Ковталюк, Корниенко,
Запасные: Домолега, Черноморец, Ндукве, Кулаковский, Изотов, Шкриель, Нестеренко.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Волошин, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Герреро, Брагару, Михайленко,
Запасные: Моргун, Игнатенко, Бражко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Саленко, Биловар, Дубинчак.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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