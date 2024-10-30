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Полесье и Кривбасс определились со стартовыми составами на кубковый матч

Кубок Украины

Поединок начнется в 15:30

Полесье и Кривбасс определились со стартовыми составами на кубковый матч

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Полесье" и "Кривбасс" встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Поединок пройдет в Житомире на "Центральном стадионе".

Наставники обеих команд огласили стартовые составы на матч.

"Полесье": Волынец, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Смоляков, Мельниченко, Леднев, Крушинский, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао,

Запасные: Бристрич, Луифер, Шастал, Таллес, Мустафаев, Йока, Бабенко, Кушниренко, Майсурадзе, Сарапий, Кудрик, Сунцов.

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин, Соса,

Запасные: Маханьков, Хома, Понедельник, Шевченко, Каменский, Каплунов, Вакулко, Аморозо, Ндомбази, Кожушко, Жан По.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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