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Полесье и Кривбасс определились со стартовыми составами на кубковый матч
Поединок начнется в 15:30
Фото: ФК Кривбас
"Полесье" и "Кривбасс" встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Украины-2024/25. Поединок пройдет в Житомире на "Центральном стадионе".
Наставники обеих команд огласили стартовые составы на матч.
"Полесье": Волынец, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Смоляков, Мельниченко, Леднев, Крушинский, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао,
Запасные: Бристрич, Луифер, Шастал, Таллес, Мустафаев, Йока, Бабенко, Кушниренко, Майсурадзе, Сарапий, Кудрик, Сунцов.
"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Твердохлеб, Микитишин, Соса,
Запасные: Маханьков, Хома, Понедельник, Шевченко, Каменский, Каплунов, Вакулко, Аморозо, Ндомбази, Кожушко, Жан По.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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