Матч Ворскла - Динамо не начнется вовремя

Начало матча 1/8 финала Кубка Украины-2024/25 между "Ворсклой" и "Динамо" перенесено из-за воздушной тревоги, сообщает пресс-служба киевлян.

Поединок в Полтаве должен был начаться в 15:30, однако из-за воздушной тревоги, которая была накануне в городе и области, игру отложили на 5 минут. Новое время начала встречи - 15:35.

Со стартовыми составами команд можно ознакомиться здесь.

Напомним, что UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.