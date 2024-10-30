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Матч Ворскла - Динамо не начнется вовремя
Причина - все та же
Фото: ФК Динамо Київ
Начало матча 1/8 финала Кубка Украины-2024/25 между "Ворсклой" и "Динамо" перенесено из-за воздушной тревоги, сообщает пресс-служба киевлян.
Поединок в Полтаве должен был начаться в 15:30, однако из-за воздушной тревоги, которая была накануне в городе и области, игру отложили на 5 минут. Новое время начала встречи - 15:35.
Со стартовыми составами команд можно ознакомиться здесь.
Напомним, что UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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