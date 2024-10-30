Тренер Буковины: После матча с Пробием судьи сказали нам: Ждите в четвертьфинале Шахтер!

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал выездной матч "желто-черных" в рамках 1/8 финала Кубка Украины против "Пробия" (1:0).

– Сейчас нас переполняет большая радость! Команда, обслуживающий персонал, работники клуба – все отдали свои силы для этого успеха! Такое объединение усилий сработало сегодня! Все ребята, которые были в стартовом составе, вышедшие на замену и оставшиеся на скамье запасных, болельщики, приехавшие поддержать "Буковину" - все мы сегодня были едины! Главное, что ребята до конца верили в наши принципы. И даже несмотря на то, что соперник навязывал нам плотную борьбу, множество единоборств, очень высокий темп, мы победили за счет собственной веры в успех, командной дисциплины и проявления на 100 процентов волевых качеств.

Атмосфера вокруг игры была великолепной: наверное, пол Городенки сегодня было на стадионе, в прекрасном состоянии было поле. Конечно, хочется, чтобы даже в это непростое время таких матчей было больше. Такие поединки украшают нашу жизнь!

– Вы не так давно работаете в должности главного тренера команды. Удалось ли сегодня вашим подопечным показать ту игру, которую вы от них требуете?

– Стоит отдать должное команде соперника: она не очень-то позволила нам продемонстрировать то, что мы хотели. Но это аксиома футбола: любая команда играет так, как ей позволяет соперник. Хозяева поля, как и мы, на 100 процентов продемонстрировали бойцовские качества. Сегодня в Городенке был настоящий праздник футбола!

– Что вы сказали Богдану Бойчуку перед его выходом на замену?

– Он немного удивился, потому что вышел не на привычной ему позиции вингера, а – инсайда. Я верил в него! Ему важно было сыграть хорошо, потому что недавно получил травму, после чего восстанавливался. У него была непростая подготовка к матчу. В своей работе мы, тренеры, постоянно смотрим на состояние игроков и не только физическое, но и психо-эмоциональное. Он честно сказал, что его хватит всего на 20 минут. И вот перед его выходом на поле я ему сказал: "Богдан, твое время пришло! Я в тебя верю!

– Кого бы хотели видеть соперником в четвертьфинале?

– Вы знаете, пошучу с вами: когда все уходили с поля, судьи сказали нам: "Ждите в 1/4-й "Шахтер!" Если будет "Шахтер" – у нас будет праздник, потому что кубковой весны в Черновцах еще не было! Но жеребьевка от нас не зависит. Готовиться будем к любому сопернику!