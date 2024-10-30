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Кубок Украины. Ворскла открыла счет в матче с Динамо, но киевляне быстро отыгрались

Кубок Украины

Довольно насыщенный поединок пока что

Кубок Украины. Ворскла открыла счет в матче с Динамо, но киевляне быстро отыгрались

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в 1/8 финала Кубка Украины играет с "Динамо".

Киевляне в начале тайма владели инициативой, но чуть ли не первая опасная атака полтавчан привела к голу – быстрый выпад, перевод с фланга в центр, который завершил Иеде, который пуст ил мяч под Нещеретом.

1:0 на 26-й минуте.

Впрочем, вели в счете полтавчане недолго. На 30-й минуте судья дал пенальти в пользу киевлян за фол Скляра на Волошине, а Герреро четко реализовал "точку" - 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ворскла" - "Динамо".

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
30.10.2024 в 16:32
Якщо динама не зможе- суддя допоможе! Цей закон діє не один десяток років!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
30.10.2024 в 16:32
Якщо динама не зможе- суддя допоможе! Цей закон діє не один десяток років!
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0
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