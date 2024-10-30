Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Ворскла открыла счет в матче с Динамо, но киевляне быстро отыгрались
Довольно насыщенный поединок пока что
fcdynamo.com
"Ворскла" в 1/8 финала Кубка Украины играет с "Динамо".
Киевляне в начале тайма владели инициативой, но чуть ли не первая опасная атака полтавчан привела к голу – быстрый выпад, перевод с фланга в центр, который завершил Иеде, который пуст ил мяч под Нещеретом.
1:0 на 26-й минуте.
Впрочем, вели в счете полтавчане недолго. На 30-й минуте судья дал пенальти в пользу киевлян за фол Скляра на Волошине, а Герреро четко реализовал "точку" - 1:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
- Ворскла - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины на 30.10.2024
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 1